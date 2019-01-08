Участвовали шахматисты от 7 до 80 лет

4-5 января Федерация шахмат Геленджика провела первый турнир по рапиду в наступившем году - «Новогодний дебют-2019». На старт вышли участники в возрасте от 7 до 80 лет.

Вначале собравшиеся поздравили Илью Маковеева с успешным выступлением на чемпионате мира 2018 по рапиду и блицу, который завершился в Санкт-Петербурге несколько дней назад, а он поделился впечатлениями от этого грандиозного события, которое, по его словам, было прекрасно организовано.

Победителем турнира стал гость из Славянска-на-Кубани кмс Павел Потрекеев, набравший 8 очков из 9. Второе место с 7,5 очками занял кмс Илья Маковеев, который по дополнительным показателям обошёл кандидата в мастера спорта Олега Соколова.

По окончании турнира шахматисты собрались за праздничным чаепитием.

Информацию предоставил Константин Георгиев