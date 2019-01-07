4 января в Павловском СКЦ состоялся первый в наступившем году шахматный турнир, который по статусу являлся личным первенством райцентра среди школьников, так как в нем принимали участие представители школ ст.Павловской: №1, №2, №3, №10 и №13 из Новопетровской.

Соревнование проводилось по швейцарской системе в 7 туров с 15 минутным контролем времени каждому из соперников. Чемпионом стал Егор Бескопыльный (СШ№1), с результатом: 6 очков из семи возможных.

На второй ступени пьедестала представитель СШ№2 – Владислав Криворучка, у него только на пол очка меньше – 5,5.

Третье место поделили Даниил Ендовицкий из СШ№10 и гость из Ростова Ярослав Мартынов, у обоих по 5 очков, они же возглавили список лучших в возрастных группах: старше 2007г. и младше 2008г. соответственно.

В самой младшей группе (не старше 8 лет) – первенствовал Матвей Жук (СШ№13) в его активе 3,5 очка.

Братья Зубковы (СШ№2) заняли вторые места в своих возрастных группах, Тимур (2005г.р.) набрал 3,5 очка, младший Артур (2010г.р.) 3 очка.

Лучший результат среди девочек у Эльвиры Шушанян (СШ№1) -3 очка,

Александра Жук (СШ№13) набрала 2,5 очка,

у Екатерины Дьяченко (СШ№1) в активе 1 очко.

Очередной марафон по быстрым шахматам - «гран-при 2019» стартовал 6 января.

Первый этап собрал 11 участников и проходил по круговой системе.

Противостояние прошлогодних призеров этого соревнования: Б. Натального и Д. Кашкахи, при равенстве итогового результата 9 очков из 10 возможных, по дополнительным показателям завершилось в пользу последнего.

В. Касатонов стал «бронзовым» призером с 8 очками, столько же очков набрал В.Давиденко, но подсчет Бергера был не в его пользу.

В шестерку сильнейших на этапе вошли: Н. Камынин – 6 очков и С. Шушанян -5 очков.

Очередной турнир из этой серии состоится 24февраля, а всего за год запланировано 11 этапов, в итоговый зачет года идет 8 лучших результатов.

Информацию предоставил Давиденко Василий Данилович