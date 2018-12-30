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Состоялось заседание очередного - 15-го Президиума Федерации шахмат Краснодарского края

29 декабря 2018 года состоялось заседание очередного Президиум КОО Федерации шахмат Краснодарского края.

Ключевыми вопросами были принятие новых членов в КОО Федерация шахмат Краснодарского края, уточнение правил взаимодействия по обсчету национального рейтинга на территории Краснодарского края и обсуждение действий/бездействий временно исполняющей обязанности директора государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» - И.В. Васильченко по вопросу работы по виду спорта шахматы на территории Краснодарского края.

Решено: принять в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на основании поступивших заявлений:

1. Устьян Леонтий Сергеевич – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Абинского района Краснодарского края»;

2. Ростимишина Елена Юрьевна - Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Каневского района Краснодарского края»;

3. Брызгалин Кирилл Дмитриевич – Вице-президент Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация»;

4. Усков Андрей Владимирович – Руководитель общественной организации «Федерация шахмат и шашек Темрюкского района»;

5. Федоров Максим Александрович - Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Тимашевского района Краснодарского края».

Решено: в целях повышения качества проведения спортивных мероприятий по виду спорта шахматы в тех муниципальных образований, в которых имеется или отсутствует муниципальная федерация и не является членом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - обсчет национального рейтинга соревнований производится исключительно при согласовании таких мероприятий с муниципальным департаментом спорта (спорткомитетом). Поручить Руководителю Группы рейтинг-администраторов Краснодарского края - Якименко Анастасия Александровна с 01 января 2019 года обеспечить реализацию данного решения.

Решено: 

1. Поручить Президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Сметана В.В. обратиться к Главе администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросу функционированию Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и подведомственной организации государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» в части существующих проблем возникших в 2018 году по виду спорта шахматы на территории Краснодарского края.

2. Поручить Президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Сметана В.В. обратиться в Прокуратуру Краснодарского края о действиях/бездействия временно исполняющей обязанности директора государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» - И.В. Васильченко по вопросу определения полномочий, компетенций  связанных с видом спорта шахматы на территории Краснодарского края в 2018 году.

 

Протокол № 15 Заседания Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»

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