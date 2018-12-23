МОО «Федерация шахмат Староминского района Краснодарского края», при поддержке КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», совместно с администрацией Староминского сельского поселения, 17 декабря, провели «Новогодний турнир» среди юных шахматистов студии «Стратег», среди детей до 13 лет!

Свои первые медали в своей жизни получили: Бронза у Артема Краснова, Серебро у Вовы Белозор, со сто процентным результатом, набрав 5 очков в финальной группе, первое место и золотую медаль завоевал Ваня Шумилов! Хорошую игру показали Лёша Панин Стёпа Буряк, и Толя Чинёнов! Директор стадиона Олимп Петренко Иван Александрович, по поручению главы Староминского сельского поселения Миськова Юрия Владмировича, вручил победителям медали и грамоты!

Юные шахматисты, показавшие хорошую игру, при поддержке КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», внесены в Общероссийский рейтинг лист! Теперь они могут принимать полноправное участие в рейтинговых турнирах! Все дети, их родители, организаторы остались очень довольны Новогодним турниром!

Информацию предоставил Алексей Глушко