В г. Новороссийске прошел конкурс на лучший шахматный кабинет или шахматный уголок, в организации которого приняли участие: Тимченко Е.Л. – Директор муниципального казенного учреждения «центр развития образования» г. Новороссийск, Бондаренко Е.М. – президент шахматной федерации МО г. Новороссийск, Комерзан О.А. – директор МБУ ДО ДЮСШ «Каисса», при поддержке Управления образования администрации МО г. Новороссийск в лице Начальника управления образования МО г. Новороссийск Е. И. Середа.

Конкурс на лучший шахматный кабинет или совмещенный с другими предметами шахматный уголок, послужил пропаганде шахмат во всех школах г. Новороссийска и способствовал совершенствованию условий для организации занятий шахматами.

В конкурсе приняли участие все 32 школы города, проявив творческий подход, художественный вкус и соревновательный дух. Заметно улучшилась оснащенность кабинетов и шахматных уголков, где главную роль играли преподаватели, ответственные за развитие шахмат в каждой школе.

Каждая школа за время проведения конкурса закупила комплекты шахмат, демонстрационные доски, постеры, картины, шахматную литературу.

Проведены конкурсы на лучший рисунок на шахматную тему. Если в начале конкурса отдельные шахматные кабинеты были только в школах №26 , № 40,№ 25, то в настоящее время отдельные кабинеты имеют : Гимназия №8, СОШ № ЗЗ, СОШ № 24, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №19, СОШ №10, НОШ №11, СОШ №31.

Оргкомитет подвел итоги после ознакомления со всеми шахматными уголками и кабинетами школ города и согласно количеству набранных баллов определили победителей.

Результаты конкурса на лучший ШАХМАТНЫЙ кабинет или совмещенный с другими предметами шахматный уголок.

Школы до 500 уч-ся:

1 место - НОШ №11;

2 место - СОШ №25;

3 место - СОШ №17, 16;

4 место - СОШ № 15, 30;

Школы от 500 до 1000 уч-ся;

1 место - СОШ № 31;

2 место - СОШ №12, гимн.№8, гимн№7, СОШ № 27,СОШ № 20,СОШ№32;

3 место - СОШ №18, СОШ№ 14;

Школы от 1000 уч-ся и больше:

1 место - СОШ № 26;

2 место - СОШ № 40;

3 место - СОШ №24, гимн.№4,СОШ№22,СОШ 29, ТЭЛ, СОШ№21, гимн.№5, МТЛ, СОШ№28, СОШ№10, СОШ№19, СОШ №33, Гимн.№6, СОШ№23, гимн.№2

Конкурс среди гимназий:

1 место – гимн №8, гимн.№4;

2 место - № 7, ТЭЛ;

3 место - №5, МТЛ, №6, №2.

6 лучших шахматных кабинетов: СОШ № 26, СОШ №40,СОШ №24, СОШ №31, гимн.№8, СОШ №21

13 лучших шахматных уголков: СОШ № 12,НОШ №11, гимн.№4,

Гимн№7, СОШ №32, СОШ №20, СОШ №29, СОШ №28, СОШ №25,

СОШ №17, ТЭЛ, СОШ № 22, МТЛ.

ЖЮРИ КОНКУРСА.

Выявленные недостатки: мало материалов по истории развития шахмат в России, недостаточно турнирных комплектов шахмат, нет современных шахматных книг и журналов, слабо освещаются последние шахматные события в России и мире, большинство школ не имеет шахматных часов.

Информацию предоставил Руководитель городского методического объединения Заслуженный учитель Кубани, Заслуженный работник ФК и спорта Кубани Зеленый Л. Л.