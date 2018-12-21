В г. Новороссийске прошел конкурс на лучший шахматный кабинет или шахматный уголок, в организации которого приняли участие: Тимченко Е.Л. – Директор муниципального казенного учреждения «центр развития образования» г. Новороссийск, Бондаренко Е.М. – президент шахматной федерации МО г. Новороссийск, Комерзан О.А. – директор МБУ ДО ДЮСШ «Каисса», при поддержке Управления образования администрации МО г. Новороссийск в лице Начальника управления образования МО г. Новороссийск Е. И. Середа.
Конкурс на лучший шахматный кабинет или совмещенный с другими предметами шахматный уголок, послужил пропаганде шахмат во всех школах г. Новороссийска и способствовал совершенствованию условий для организации занятий шахматами.
В конкурсе приняли участие все 32 школы города, проявив творческий подход, художественный вкус и соревновательный дух. Заметно улучшилась оснащенность кабинетов и шахматных уголков, где главную роль играли преподаватели, ответственные за развитие шахмат в каждой школе.
Каждая школа за время проведения конкурса закупила комплекты шахмат, демонстрационные доски, постеры, картины, шахматную литературу.
Проведены конкурсы на лучший рисунок на шахматную тему. Если в начале конкурса отдельные шахматные кабинеты были только в школах №26 , № 40,№ 25, то в настоящее время отдельные кабинеты имеют : Гимназия №8, СОШ № ЗЗ, СОШ № 24, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №19, СОШ №10, НОШ №11, СОШ №31.
Оргкомитет подвел итоги после ознакомления со всеми шахматными уголками и кабинетами школ города и согласно количеству набранных баллов определили победителей.
Результаты конкурса на лучший ШАХМАТНЫЙ кабинет или совмещенный с другими предметами шахматный уголок.
Школы до 500 уч-ся:
1 место - НОШ №11;
2 место - СОШ №25;
3 место - СОШ №17, 16;
4 место - СОШ № 15, 30;
Школы от 500 до 1000 уч-ся;
1 место - СОШ № 31;
2 место - СОШ №12, гимн.№8, гимн№7, СОШ № 27,СОШ № 20,СОШ№32;
3 место - СОШ №18, СОШ№ 14;
Школы от 1000 уч-ся и больше:
1 место - СОШ № 26;
2 место - СОШ № 40;
3 место - СОШ №24, гимн.№4,СОШ№22,СОШ 29, ТЭЛ, СОШ№21, гимн.№5, МТЛ, СОШ№28, СОШ№10, СОШ№19, СОШ №33, Гимн.№6, СОШ№23, гимн.№2
Конкурс среди гимназий:
1 место – гимн №8, гимн.№4;
2 место - № 7, ТЭЛ;
3 место - №5, МТЛ, №6, №2.
6 лучших шахматных кабинетов: СОШ № 26, СОШ №40,СОШ №24, СОШ №31, гимн.№8, СОШ №21
13 лучших шахматных уголков: СОШ № 12,НОШ №11, гимн.№4,
Гимн№7, СОШ №32, СОШ №20, СОШ №29, СОШ №28, СОШ №25,
СОШ №17, ТЭЛ, СОШ № 22, МТЛ.
ЖЮРИ КОНКУРСА.
Выявленные недостатки: мало материалов по истории развития шахмат в России, недостаточно турнирных комплектов шахмат, нет современных шахматных книг и журналов, слабо освещаются последние шахматные события в России и мире, большинство школ не имеет шахматных часов.
Информацию предоставил Руководитель городского методического объединения Заслуженный учитель Кубани, Заслуженный работник ФК и спорта Кубани Зеленый Л. Л.