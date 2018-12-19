Завершился Кубок Муниципального образования город Армавир по шахматам.
В турнире приняло участие 34 человека. Участники были из Ставрополя , Белореченска, Лабинска,
Турнир по шахматам продолжался 9 дней. И только в последнем туре определились места
1 место в мужском турнире заняла гостья из Белореченска Олеся Сердитых
2 место занял армавирец Олег Кудрин
3 место занял армавирец Левон Даниелян
Среди ветеранов лучшим стал армавирец Эдуард Айрапетян
Среди женщин гостья из Ставрополя Ульяна Токмакова
Среди юношей лучшим стал армавирец Осман Пшмахов
Среди рейтинга 1300- 1600 стал армавирец Артур Хаммербек
Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич