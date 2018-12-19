Завершился Кубок Муниципального образования город Армавир по шахматам.

В турнире приняло участие 34 человека. Участники были из Ставрополя , Белореченска, Лабинска,

Турнир по шахматам продолжался 9 дней. И только в последнем туре определились места

1 место в мужском турнире заняла гостья из Белореченска Олеся Сердитых

2 место занял армавирец Олег Кудрин

3 место занял армавирец Левон Даниелян

Среди ветеранов лучшим стал армавирец Эдуард Айрапетян

Среди женщин гостья из Ставрополя Ульяна Токмакова

Среди юношей лучшим стал армавирец Осман Пшмахов

Среди рейтинга 1300- 1600 стал армавирец Артур Хаммербек

Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич