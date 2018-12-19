Завершился турнир по быстрым шахматам состоявшийся из 3-х этапов Кубка муниципального образования города Армавира. В этапах приняло участие около 100 человек.
По трём этапам набранных баллов 1 место занял, армавирский шахматист Осман Пшмахов
2 место занял гость из Кропоткина Олег Панкратов,
3 место занял армавирец Вадим Горькавый.
Лучший ветеран армавирец Владимир Драчёв,
Лучшая среди женщин гостья из Ставрополя Ульяна Токмакова
Лучший школьник из Кропоткина Альтаир Якубов
Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич