Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Елена Викторовна Воробьева посетила Российскую шахматную федерацию и Музей шахмат. В рамках встречи, Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Елена Викторовна Воробьева, Исполнительный директор Российской шахматной федерации - Марк Владимирович Глуховский и Президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края - Сметана Владимир Васильевич обсудили реализацию проекта "Шахматы в школах" на территории Краснодарского края

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края