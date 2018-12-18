18 декабря свой день рождения отмечает президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.
Уважаемый Андрей Васильевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Желаю Вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых творческих достижений и исполнения самых заветных желаний!
Пусть этот праздник подарит Вам положительные эмоции, солнечное настроение и теплое дружеское общение!
С уважением,
президент КОО«Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана.