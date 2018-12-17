Здравствуйте приглашаем Вас и Ваших шахматистов к участию в Турнире, в котором они смогут приобрести турнирный опыт, повысить уровень игры и хорошо отдохнуть.

Для группы участников предусмотрены индивидуальные условия. Подробности на сайте -https://zm-sochi.ru/aktsii/shakhmatnyj-turnir

Даты проведения с 15.02 - 18.02.2019 года в санатории «Знание» 3* г. Сочи

Стоимость за тур 4800 рублей ( 3 ночи/4 дня) при двухместном размещении.

Наш Турнир любителей шахмат выгодно отличается от аналогичных других турниров:

— достойными условиями проживания во время соревнований в 3-х звездочном санатории «Знание» с пакетом услуг (проживание, 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», фитнес, бассейн) по сниженным ценам;

— денежными призами;

— условиями участия, допускаются все желающие.

Будем рады взаимному сотрудничеству, только общими усилиями мы сможем добиться таких целей по развитию таких шахмат, которые приносили бы людям удовольствие и радость творчества.

По всем вопросам, связанным с турниром пишите нам на zmcorp@zm-sochi.ru или звоните по телефонам: 8-(862)-296-01-70 или +7 (938) 872-76-88 —координатор проекта Юлия Ташкинова