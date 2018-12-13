В г. Армавире с 13.01.2019–23.01.2019 г. по ул. Кирова,50 состоится Открытый чемпионат муниципального образования г. Армавир среди мужчин по шахматам «Мемориал А. Карабахцяна»
Соревнования личные и проводятся в целях:
-популяризации и развития шахмат в городе;
-определения чемпиона города;
-выявления сильнейших шахматистов для участия в чемпионатах
Краснодарского края.
-формирование сборной команды администрации муниципального образования г.Армавир
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 13.01.2019 г.
по электронной почте shnv1963@mail.ru или по т.+7-928-239-16-28
Регистрация участников 13.01.2019 с 16.00 часов до 17.00 часов.
9 тур и церемония закрытия соревнований 22.01.2019 с 17.30-21.30 часов.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 1 час 30 мин с добавлением 30 сек за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга
Директор турнира Ширшиков Николай Васильевич.
Главный судья соревнований Сапфиров Александр Александрович (Краснодар)
Положение о проведении турнира
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края