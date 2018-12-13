В г. Армавире 13.01.2019 г. по ул. Кирова,50 состоится Открытый чемпионат муниципального образования г. Армавир среди мужчин по быстрым шахматам «Мемориал А. Карабахцяна»

Соревнования личные и проводятся в целях:

-популяризации и развития шахмат в городе;

-выявления сильнейших шахматистов для участия в чемпионатах

Краснодарского края.

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 05.01.2019 г.

Регистрация участников 12.01.2019 с 12.00 часов до 12.30 часов.

Церемония закрытия соревнований 14.01.2019 в 18.00 часов.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 мин с добавлением 5 сек за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 05.01.2019 г.

по электронной почте shnv1963@mail.ru или по т.+7-928-239-16-28

Директор турнира Ширшиков Николай Васильевич.

Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга

Главный судья соревнований Сапфиров Александр Александрович (Краснодар)

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края