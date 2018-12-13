В г. Армавире 13.01.2019 г. по ул. Кирова,50 состоится Открытый чемпионат муниципального образования г. Армавир среди мужчин по быстрым шахматам «Мемориал А. Карабахцяна»
Соревнования личные и проводятся в целях:
-популяризации и развития шахмат в городе;
-выявления сильнейших шахматистов для участия в чемпионатах
Краснодарского края.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 05.01.2019 г.
Регистрация участников 12.01.2019 с 12.00 часов до 12.30 часов.
Церемония закрытия соревнований 14.01.2019 в 18.00 часов.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 мин с добавлением 5 сек за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 05.01.2019 г.
по электронной почте shnv1963@mail.ru или по т.+7-928-239-16-28
Директор турнира Ширшиков Николай Васильевич.
Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга
Главный судья соревнований Сапфиров Александр Александрович (Краснодар)
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края