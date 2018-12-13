Уважаемые пользователи портала шахматнаяпланета.рф. 07.12.2018 состоялся «Первый зимний призовой турнир»

В нем приняли участие 289 человек из всех регионов страны.

В результате 9 туров было определено три победителя:

1 место Маркеленко_Александр Участник команды: МБОУ СОШ 80 города Краснодара (Краснодар)

2 место Igor Участник команды: МБОУ " Гимназия № 1" (Кемерово )

3 место Влада_Нестерова Участник команды: Октябрский (Каменск-Уральский)

Поздравляем победителей, и желаем им в дальнейшем стремиться только к новым победам и открытиям.

Вам понравилось? Хотите еще?

По многочисленным просьбам мы запускаем «Новогодний кубок» который состоит из 10 турниров в разные дни и разное время.

Тип жеребьевки: Швейцарка.

Время открытия регистрации на турнир:

Регистрация открыта Время начала первого турнира: 16.00 17.12.2018 по Московскому времени Длительность партии 5 мин + 3 сек на ход.

Максимальное число участников: Не ограниченно.

Для записи на турнир Вам необходимо зайти под своим логином и паролем на сайт, и в разделе «соревнования» выбрать нужный Вам турнир.

(Обратите внимание, что записываться нужно на каждый турнир отдельно!)

В зачет пойдут личные и командные очки, и в конце года будут объявлены лучший игрок и лучшая школа 2018 года.

Просим Вас обратить внимание, что время везде указано Московское Расписание турниров

1) 17.12.2018 16:00

2) 18.12.2018 10:00

3) 19.12.2018 16:00

4) 20.12.2018 10:00

5) 21.12.2018 16:00

6) 24.12.2018 10:00

7) 25.12.2018 16:00

8) 26.12.2018 10:00

9) 27.12.2018 16:00

10 28.12.2018 10:00

Учителям!

Для регистрации: Если ученик Вашей школы хочет принять участие в турнире ему необходимо лично или с Вашей помощью зайти на сайт шахматнаяпланета.рф под своим логином и паролем (они приходят автоматически при подтверждении заявки, если вы их не получили проверьте раздел «спам» на указанной ранее электронной почте или напишите нам chesskingweb@gmail.com) выбрать пункт «турниры» и в ЛИЧНЫХ турнирах можете записаться на наш турнир.

Он будет помечен особым значком.

Просим донести эту информацию до учеников, и помочь им записаться на турнир.

Если ученик еще ни разу не заходит на наш портал, то сейчас самое время мы ждем всех для принятия участия в турнире.

Если у Вас есть вопросы или предложения пишите нам на почту chesskingweb@gmail.com

Просьба в письмах указывать название команды, а тему ставить шахматнаяпланета.рф

Отнеситесь с пониманием очень большой объем писем.

Заранее спасибо, команда шахматнаяпланета.рф