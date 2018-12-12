В рамках регионального проекта «Шахматы в школе» в Институте развития образования начались курсы повышения квалификации педагогов. За время реализации проекта с методическими основами преподавания курса «Шахматы» ознакомлены 2 тыс. учителей из всех 44 муниципальных образований края.

Наиболее благоприятный возраст начала занятий шахматами – младший школьный возраст, поэтому сейчас проект сконцентрирован в начальной школе. Однако следует отметить, что категории слушателей курсов охватывают и учителей-предметников, педагогов дополнительного и дошкольного образования.

Сегодня в каждой школе Кубани организовано обучение шахматам по одной из предложенных образовательным организациям моделей. Поэтому новая задача заключается во включении вовлеченных школьников и учителей в обширную сеть шахматных турниров и иных конкурсов, проводимых Министерством образования, науки и молодежной политики и Федерацией шахмат края.

Для того, чтобы наметить перспективы совместного сотрудничества в реализации проекта, состоялся также круглый стол ««Шахматы в школе – реализация в муниципальных образованиях Краснодарского края» с представителями Федерации шахмат края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края