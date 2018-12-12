Реклама духов English Opening и King’s Gambit

Чемпион мира по шахматам Роберт Фишер был восприимчив к шумам и требовал абсолютной тишины во время игры. В 1972 году во время партии с Борисом Спасским за звание чемпиона мира по шахматам он внезапно оторвал взгляд от доски и крикнул:

— Девочка в двенадцатом ряду, немедленно прекрати есть леденцы!

— Да я всего-то третий взяла! — попыталась оправдаться она.

— Не третий, а седьмой! Думаешь, я не считаю? — заявил гроссмейстер.

Если бы девочка в двенадцатом ряду в тот момент не ела леденцы, а открывала твердые духи, то Фишер ничего бы не заметил. Ведь твердые духи наносятся беззвучно и не пшикают.

Дух игры

biblioteka aromatov × World Chess посвятили Чемпионату мира по шахматам сет «Chess Solid Perfume Set», который состоит из 2 ароматов. Духи English Opening и King’s Gambit отражают стили игры гроссмейстеров и олицетворяют город проведения Чемпионата — Лондон.

English Opening посвящен одному из самых известных дебютов в шахматах. «Английское начало» – это легкий древесный аромат, который передает предвкушение игры, интригу и накал страстей.

Kings’ Gambit – такой же напористый и активный, как и сам дебют «Королевский гамбит». В аромате сочетаются ноты какао и благородного табака, все как в этой комбинационной игре.

Ароматы созданы вручную, без химических добавок, красителей и парабенов. Представлены в формате твёрдых духов на восковой основе. Их удобно взять с собой в путешествие или на каждый день. Подарок или сувенир на память о шахматном турнире.

леденцы, а открывала твердые духи, то Фишер ничего бы не заметил. Ведь твердые духи наносятся беззвучно и не пшикают.

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