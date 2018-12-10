1-9 декабря 2018 года прошла Спартакиада учащихся ООУ МО город-курорт Анапа по шахматам 2018 года.

В ней приняли участие двенадцать учебных заведений Анапы и Анапского района

Победителем стала школа №6 (39 очков),

второй - школа №4 (32 очка),

третьей -гимназия Эврика (30 очков).

Остальные места распределились следующим образом:

4. Школа №7 -28,5 очков.

5. Школа №1 - 24,5 очков.

6. Школа №18 (ст. Юровка) - 20 очков.

7. Школа №2 - 22 очков.

8. Гимназия Росток - 16 очков.

9. Гимназия Аврора; - 15,5 очков.

10. Школа №15 (ст. Гостагаевская) - 10 очков.

11. Школа №21(ст.Анапская) - 12 очков.

12. Школа №11 (ст.Су-Псех) - 6,5 очков.

Лучшие команды и игроки на своих досках награждены грамотами.

Информацию предоставил Панченко Борис Борисович