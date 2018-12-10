1-9 декабря 2018 года прошла Спартакиада учащихся ООУ МО город-курорт Анапа по шахматам 2018 года.
В ней приняли участие двенадцать учебных заведений Анапы и Анапского района
Победителем стала школа №6 (39 очков),
второй - школа №4 (32 очка),
третьей -гимназия Эврика (30 очков).
Остальные места распределились следующим образом:
4. Школа №7 -28,5 очков.
5. Школа №1 - 24,5 очков.
6. Школа №18 (ст. Юровка) - 20 очков.
7. Школа №2 - 22 очков.
8. Гимназия Росток - 16 очков.
9. Гимназия Аврора; - 15,5 очков.
10. Школа №15 (ст. Гостагаевская) - 10 очков.
11. Школа №21(ст.Анапская) - 12 очков.
12. Школа №11 (ст.Су-Псех) - 6,5 очков.
Лучшие команды и игроки на своих досках награждены грамотами.
Информацию предоставил Панченко Борис Борисович