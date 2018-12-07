«ШАХМАТЫ НА ОРБИТЕ»

С 30 ноября по 3 декабря 2018 г. В о/к «Орбита» с. Ольгинка прошёл турнир «Шахматы на Орбите» соревнования проводились с целью укрепления дружбы между спортсменами Краснодарского края и России, развития и популяризации шахмат в Туапсинском районе и краснодарском крае, повышения спортивной квалификации спортсменов.

Спортсмены впервые попробовали свои силы в «Интеллектуальном троеборье»

Соревнования проводились в личном зачёте по дисциплинам:

-блиц

-быстрые

-шахматная композиция

Дополнительно прошли соревнования (командные):

-шахматная викторина

-плаванье

-футбол

В которых участвовали не только шахматисты, но и сопровождающие лица, тренеры, родители и т. д.

Соревнования по блицу проводились по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом российского рейтинга. Контроль времени: 3 мин.+2 сек.

Быстрые шахматы проводились по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом российского рейтинга. Контроль времени: 10 мин.+10 сек.

Шахматная композиция проводилась в 1 тур (3 задания), время на выполнение 30 минут.

В турнире приняло участие 63 шахматиста Краснодарского края.

Из них 29 шахматистов Туапсинского района:

Школа им. Ботвиника (МБОУ ДО ЦРДиЮ)

Клуб шахмат «Дебют»

Шахматный клуб МБОУ СОШ 30

Федерация Шахмат г. Туапсе, Туапсинского района выражает огромную благодарность партнёрам за поддержку.

Все партнёры подарили сертификаты для участников турнира Туапсинского района.

• «Пиццерия-Марио»

• Английский клуб «SKARA»

• Академия развития интеллекта «АМАКидс»

• Детский центр «Веранда KIDS»

Подробная информация и результаты турнира на сайте федерации шахмат г. Туапсе и Туапсинского районаhttps://tuapse-chess.ru

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич