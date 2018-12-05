В Международный день добровольца 5 декабря 2018 года в концертном зале Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко состоялась церемония чествования лауреатов Общественной награды Кубани "За благотворительность и добровольчество- Благотворитель Кубани"2018 года.

Общественная награда Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани» учреждена Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека в 2007 году.

Учитывая вклад в развитие благотворительности и добровольчества. Совет при главе администрации(губернаторе)Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека признал Сметану Владимира Васильевича лауреатом Общественной награды Кубани "За благотворительность и добровольчество- Благотворитель Кубани"2018 года.

Поздравляем!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края