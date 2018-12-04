Турнир прошел в городском Дворце культуры, искусства и досуга. Он собрал на своей площадке более 100 спортсменов-интеллектуалов из различных регионов страны. Самому юному участнику – 6 лет, а самому возрастному – 79.

В соревновании, помимо спортсменов из Краснодарского края, приняли участие и шахматисты из Московской, Ленинградской, Новосибирской, Амурской областей и других регионов нашей необъятной страны.

Любители шахмат, от мала до велика, встретились за шахматной доской и сразились за звание лучшего! Соревнования прошли по швейцарской системе проведения в 9 этапов, где каждому шахматисту на всю партию дается 10 минут, плюс 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.

Среди большого количества участников были определены победители и призеры по личным возрастным категориям. Все они получили медали, грамоты и денежные призы.

В абсолютном же зачете третье место и денежный приз 8000 рублей получил Давид Закарян из поселка Лоо. Второе место и 12 000 рублей у Игоря Немцева из Геленджика. Ну а «Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик - 2018 и 15000 рублей завоевал молодой шахматист из Краснодара – Олег Ваструхин.

http://gelendzhik.org/about/info/news/42770/