Организаторами соревнования являются: - Армавирская городская общественная организация "Шахматная федерация"

Кубок МО г. Армавир по шахматам проводится по ул. Кирова, д 50 с 07.12.2018- 17.12.2018 г.

Соревнования личные

Ответственный за безопасность при проведении турнира -гл. судья Ширшиков Н.В.

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 06.12.2018г. по электронной почте: shnv1963@mail.ru или по тел: 8-928-239-16-28

Положение о проведении турнира

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края