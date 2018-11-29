Первенство Южного Федерального округа РФ (далее ЮФО) по шахматам среди команд юношей и девушек до 15-ти лет 2005г. р. и моложе проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.

Вид соревнования - командное.

Общее руководство проведением соревнования осуществляют Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация" (далее - РШФ) и Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края".

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Межрегиональную общественную организацию "Шахматная федерация Южного федерального округа" и главную судейскую коллегию, согласованную с РШФ.

Главный судья соревнования - спортивный судья всероссийской категории Ильенков Евгений Сергеевич (Краснодарский край).

Соревнование проводится с 04 января (день приезда) по 10 января (день отъезда)2019 года в г. Сочи. Место проведения - КСКК "АкваЛоо", Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов, 78-б.

Предварительные заявки на участие принимаются до 15.12.2018г. по e-mail: shnv1963@mail.ru

ОО "ШФ ЮФО" размещает информацию о соревновании на сайте www.sf-chess.ru

Информационный партнер соревнования - СМИ: Шахматы в Краснодарском крае www.chess-kk.ru

Директор турнира в ООО "АКВАЛОО" Ширшиков Н.В., тел. 8-918-965-48-16, e-mail: shnv1963@mail.ru

Главный судья соревнований Ильенков Е.С. тел: 8-918-455-34-69 e-mail: ab-hron@mail.ru

Положение о проведении Первенства ЮФО:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края