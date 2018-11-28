Турнир городов-героев и городов воинской славы юга России

23-25 ноября в городе-герое Севастополе прошел очередной турнир городов-героев и городов воинской славы юга России, в котором приняли участие 10 команд из городов Севастополь, Новороссийск, Симферополь, Анапа, Евпатория,Ялта.

Первое место заняла команда города Симферополь (Павлов М.,Трускавецкий А., Алексеев А., Перваков С., Цымбал И.),

второе место заняла команда города-героя Новороссийск (Межов Д., Якименко В., Хрипаченко А., Ятченко Л., Задорожный И.),

третье место заняла команда города-героя Севастополь (Рожин Б.,Стрельников О., Кривицкий О., Ручьева Н., Гатауллин И.).

В личном зачете отличились:

1 место занял - Павлов М.,

2 место занял - Трускавецкий А.,

3 место занял - Алексеев А., (все Симферополь),

среди женщин лучшие результаты у Василевич Т.,(Евпатория), Якименко В.,(Новороссийск), Ручьевой Н.,(Севастополь).

Поздравляем!

Выражаем благодарность за организацию и проведение мероприятия Федерации шахмат Севастополя в лице президента Волобуевой Анне Сергеевне и главному судье соревнований международному арбитру Гордык Любовь Александровне!

Информацию предоставил Бондаренко Е. М.