Добрый день! Уважаемый учитель. Сообщаем Вам, что Наша команда запускает первый зимний ПРИЗОВОЙ турнир для учеников на портале www.шахматнаяпланета.рф Приглашаем всех Ваших учеников принять участие в турнире. Просим помочь им с записью на турнир. Инструкции по записи смотрите ниже.

Турнир состоится 07.12.2018 16:00 по Московскому времени. В турнире могут принять участие все ученики, которых вы зарегистрировали на нашем портале в Вашей заявке.

Описание: Тип жеребьевки: Швейцарка Время открытия регистрации на турнир: Регистрация открыта Время начала турнира: 16.00 07.12.2018 по Московскому времени Длительность партии 5 мин + 3 сек на ход Максимальное число участников: Не ограниченно.

Призы за участие турнире:

1-е Место – программа “Энциклопедия миттельшпиля и стратегии шахмат” (для скачивания)

2-е Место - программа “Энциклопедия шахматных комбинаций” (для скачивания)

3-е Место - программа “Шахматная школа для II-I разрядов” (для скачивания)

В дальнейшем по итогу нескольких турниров и обсчетом рейтингов будут объявлены и награждены поощрительными призами самые активные ученики и школы! (в зачет пойдут также просто сыгранные партии на портале) Следите за новостями в разделе «Новости» на шахматнаяпланета.рф

Учителям! Для регистрации: Если ученик Вашей школы хочет принять участие в турнире ему необходимо лично или с Вашей помощью зайти на сайт шахматнаяпланета.рф под своим логином и паролем (они приходят автоматически при подтверждении заявки, если вы их не получили проверьте раздел «спам» на указанной ранее электронной почте или напишите нам chesskingweb@gmail.com) выбрать пункт «турниры» и в ЛИЧНЫХ турнирах можете записаться на наш турнир. Он будет помечен особым значком.

Просим донести эту информацию до учеников, и помочь им записаться на турнир. Если ученик еще ни разу не заходит на наш портал, то сейчас самое время мы ждем всех для принятия участия в турнире.

Остались вопросы? Пишите нам на почту, мы с радостью ответим на них. chesskingweb@gmail.com