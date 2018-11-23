2 декабря 2018 года во Дворце культуры, искусства и досуга города-курорта Геленджик по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 95 состоится турнир открытого первенства города-курорта Геленджик по быстрым шахматам (номер-код спортивной дисциплины 0880032811Я) «Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик 2018»

Регистрация участников с 9.00 часов до 9.45 часов.

Торжественное открытие соревнований в 9.45 часов.

Предварительные заявки на участие (с указанием Ф.И.О., даты рождения, ИН РШФ, рейтинга) представляются до 25 ноября 2018 года включительно по электронной почте: kfgeorgiev@yandex.ru.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничений по квалификации, полу, возрасту, места проживания и регистрации, предварительно прошедшие электронную регистрацию.

Организационный сбор не взимается.

Главный судья - Георгиев К.Ф., тел. 8(961)536-52-61.

Подробная информация о соревнованиях размещается на интернет ресурсе Федерации шахмат г. Геленджика (сайт: www.gelendzhikche

положение о проведении открытого первенства:

дополнение к положению:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края