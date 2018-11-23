Совсем скоро в расписании занятий российских школьников появятся уроки шахмат. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Пока разрабатывается механизм внедрения новшества, староминские ребята уже постигают науку этой интеллектуальной игры. В студии «Стратег» детского центра «Клевер» с ними занимается президент шахматной федерации района Алексей Данилович Глушко. Символично, что в день старта 56-го в истории матча за звание чемпиона мира по шахматам в Лондоне воспитанники студии провели сеанс одновременной игры на 12 досках. Белыми фигурами управляли ученики, черными - их наставник. Хорошую тактику показали Ваня Шумилов, Степа Буряк, Лёша Панин, Вова Белозор, Толя Чинёнов, Артём Краснов. В младшей группе отличились Петя Мясищев, Лёва Герасименко, Данил Фенин, Рома Великий, Саша Прус.

Почему же именно шахматы решили ввести в программу образования начальной школы? Ни для кого не секрет, что эта игра развивает логику. Уметь просчитать свои действия не только в шахматной партии – навык, который пригодится каждому человеку в жизни. Кроме того, прекрасно тренирует фантазию ребенка, раскрывает его творческие способности, ведь во время процесса работают оба полушария мозга.

Шахматы - игра с богатой историей. Ею увлекались короли, рыцари, ученые. Во многих советских школах поддерживали мысль о том, что это занятие крайне положительно влияет на развитие ребенка, и вводили его в качестве дополнительных дисциплин. Если обратиться к опыту других стран, то, например, в школах Китая, Арабских Эмиратов, Польши, Испании, Финляндии шахматы стали обязательным уроком.

В современном мире очень важными становятся такие качества, как системное мышление, творческий подход, быстрый анализ. Именно в шахматах ты постоянно анализируешь и ищешь выходы, мыслишь не одним ходом, а системно, пытаешься создать новую, «выигрышную» комбинацию. Кроме того, эта игра с высоким социализирующим потенциалом. Скромный, застенчивый, спокойный по темпераменту ребенок может раскрыться, заявить о себе. Детям с ограниченными возможностями здоровья шахматы помогают интегрироваться в общество, найти общий язык со сверстниками, отличиться. Например, для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата они чуть ли не единственный доступный вид спорта.

- Стараюсь, чтобы мои ученики научились объяснять свои действия. Мало просто решить предложенную задачу. Юный шахматист должен выражать свои мысли, - рассказывает А. Глушко. - Понять и объяснить тему, с помощью которой удалось найти решение шахматной задачи. Шахматы обязаны найти свое место в школе!

Наставник знакомит детей с правилами игры, но уже во время турнира каждому из них приходится принимать свое собственное решение - какой ход нужно сделать. И не сразу у него это получается. Однако он стремится к этому. И здорово, что учится анализировать, думать, рассуждать.

Еще один немаловажный момент. Как ни странно, но эта игра воспитывает в ребенке ответственность за свои поступки. У шахматистов есть твердое правило: тронул фигуру – ходи. Этот навык и правда учит не принимать поспешных решений, которые, как правило, чаще всего ошибочны. Подобные правила применимы и в жизни: прежде чем сделать шаг, обдумай его.

- Краевая федерация ежегодно проводит соревнования «Белая ладья» среди школьников. Это хорошая традиция, которую нужно сохранить, - уверен Алексей Данилович. - Для того чтобы ребенок всесторонне развивался, играл в шахматы, просчитывал варианты как за доской, так и в жизни, всё общество должно ему в этом помочь. Если как вид спорта шахматы получат в районе еще большую популяризацию, свои чемпионы могут появиться и у нас. Но главное, эта игра воспитывает умных, умеющих стратегически мыслить людей. Сегодня ты стратег в шахматах, а завтра - грамотный управленец.

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