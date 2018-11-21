В городе Армавире в Шахматном клубе по ул. Кирова, д.50 с 2 декабря по 5 декабря 2018г. состоится Командный чемпионат Краснодарского края по шахматам.

Право на участие в соревнованиях получают команды, заявленные шахматными федерациями муниципальных федераций края. В состав команды муниципальных организаций могут быть включены только спортсмены, имеющие регистрацию на территории данного муниципального образования.

Соревнование проводится по Правилам вида спорта "Шахматы", утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017г., действующим на момент проведения соревнования и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Предварительные заявки на участие принимаются до 30.11.2018г. по e-mail:shnv1963@mail.ru.

Директор турнира Лазука С.П. тел: 8-928-666-44-34

Положение о проведении чемпионата:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края