В ст. Павловской завершился турнир по быстрым шахматам на Кубок главы Павловского района.

В турнире приняло участие 82 человека из 10 Муниципальных организаций. Армавир, Ейский район, Кавказский район, Крыловской район, Кущёвский Район, Ленинградский район, Павловский район, Староминской район, Тихорецкий район, Старощербиновский район.

Открыли турнир Вице президент Федерации шахмат Краснодарского края Ширшиков Николай Васильевич и исполняющая обязанности начальника отдела физкультуры и спорта Павловского района Русяйкина Ольга Петровна.

Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» В.В.Сметана прислал поздравительную телеграмму участникам турнира и выразил благодарность генеральному спонсору турнира Богатырёву Сергею Васильевичу за поддержку шахматного спорта в Районе, начальнику отдела физкультуры и спорта Браславец Сергею Юрьевичу и президенту шахматной федерации Давиденко Василию Даниловичу в организации и проведении такого ранга турнира.

Места в турнире распределились следующим образом.

1 место занял Олег Кудрин (Армавир)

2 место занял Алексей Мальченко (Старощербиновский р-н)

3 место занял Понужаев Максим (Крыловской район)

4 место занял Патрушев Виталий (Крыловской район)

5 место занял Панкратов Олег (Кавказский район)

6 место занял Пантелеев Юрий (Ейский район)

9 место занял Касатонов Владимир(Павловский район)

11 место занял Шевченко Пётр (Староминской район)

Среди женщин лучший результат:

1 место заняла Еркина Виктория (Армавир)(основное 7 место)

2 место заняла Быкова Людмила (Щербиновский район)

3 место заняла Орлова Людмила (Крыловской район)

Среди ветеранов лучший результат:

1 место занял Хворостяный Анатолий (Ейский район) (основное 8 место)

2 место занял Ключников Александр(Щербиновский район)(основное 10 место)

3 место занял Камынин Николай (Павловский район)

Среди девушек лучший результат:

1 место заняла Патрушева Ксения(Крыловской район)

2 место заняла Гринченко Дарья(Армавир)

3 место заняла Вакуленко Елена (Павловский район)

Среди юношей лучший результат:

1 место занял Кузовников Данил (Ленинградский район)

2 место занял Качарян Юрий (Армавир)

3 место занял Якубов Альтаир (Кавказский район)

Среди Павловских шахматистов лучший результат:

В общем зачёте- Касатонов Владимир

среди ветеранов- Камынин Николай

среди школьников- Баскаков Александр

среди женщин- Вакуленко Елена

Все эти участники были награждены денежными призами и грамотами.

В Награждении участвовали организаторы турнира:

Натальный Борис Вячеславович (исполняющий обязанности президента Федерации шахмат Павловского района)

Русяйкина Ольга Петровна (исполняющая обязанности отдела физкультуры и спорта Павловского района)

Богатырёва Елена Сергеевна (Представитель спонсора турнира «КФХ» Павловского района)

Информацию предоставил Н.В.Ширшиков