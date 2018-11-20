18 ноября в станице Натухаевской прошел традиционный шахматный праздник в честь 80-летия Заслуженного учителя Кубани, Заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани Леонида Лукьяновича Зелёного.

Мероприятие из пяти турниров собрало 137 участников и более 100 зрителей из Новороссийска, Анапы, Темрюкского района. Юбиляра поздравили глава администрации ст.Натухаевской Сюсюка Т.Н., директор ДЮСШ «Каисса» Комерзан О.А., руководитель краевой Федерации шашек Усков А.В., Федерация шахмат города Новороссийска и конечно все шахматисты города!

В финале Кубка города сильнейшим стал

МФ Колесников Евгений,

2 место занял МФ Якименко Виктория,

3 место занял ММ Рябцев Константин.

В финале юношеских разрядов победу одержал Богдан Давид,

2 место и лучший результат среди девочек у Гуцуляк Алисы,

3 место занял Балтин Давид,

4 место и третье среди мальчиков занял Шведов Глеб. Поздравляем!

В турнире «Б» (спортивные разряды) победителем стал

гость из Темрюкского района Тюнин Владислав,

2 место занял ММ Власенко Алексей,

3 место занял Багдасарян Семен (Анапа).

Среди девушек: 1 место заняла Гусева София,

2 место заняла Тищенко Вероника,

3 место заняла Николенко Анастасия.

В турнире «В» (юношеские разряды)

1 место занял Гутов Кирилл,

2 место занял Закатей Леонид,

3 место занял Артомонов Алексей.

Среди девушек отличились

1 место заняла Стасий Эллина,

2 место заняла Бевзенко Анастасия,

3 место заняла Курочкина Ксения.

В турнире начинающих шахматистов отличились:

1 место занял Рассолов Сулейман,

2 место занял Лешуков Александр,

3 место занял Эдемова Эльвиза.

Поздравляем!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края