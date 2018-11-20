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Заслуженному учителю Кубани Леониду Лукьяновичу Зелёному 80-лет

18 ноября в станице Натухаевской прошел традиционный шахматный праздник в честь 80-летия Заслуженного учителя Кубани, Заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани Леонида Лукьяновича Зелёного. 

Мероприятие из пяти турниров собрало 137 участников и более 100 зрителей из Новороссийска, Анапы, Темрюкского района. Юбиляра поздравили глава администрации ст.Натухаевской Сюсюка Т.Н., директор ДЮСШ «Каисса» Комерзан О.А., руководитель краевой Федерации шашек Усков А.В., Федерация шахмат города Новороссийска и конечно все шахматисты города! 

В финале Кубка города сильнейшим стал

МФ Колесников Евгений, 

2 место занял МФ Якименко Виктория, 

3 место занял ММ Рябцев Константин. 

В финале юношеских разрядов победу одержал Богдан Давид, 

2 место и лучший результат среди девочек у Гуцуляк Алисы, 

3 место занял Балтин Давид, 

4 место и третье среди мальчиков занял Шведов Глеб. Поздравляем!

В турнире «Б» (спортивные разряды) победителем стал 

гость из Темрюкского района Тюнин Владислав, 

2 место занял ММ Власенко Алексей,

3 место занял Багдасарян Семен (Анапа). 

Среди девушек: 1 место заняла Гусева София, 

2 место заняла Тищенко Вероника, 

3 место заняла Николенко Анастасия.

В турнире «В» (юношеские разряды) 

1 место занял Гутов Кирилл, 

2 место занял Закатей Леонид, 

3 место занял Артомонов Алексей. 

Среди девушек отличились 

1 место заняла Стасий Эллина, 

2 место заняла Бевзенко Анастасия, 

3 место заняла Курочкина Ксения.

В турнире начинающих шахматистов отличились: 

1 место занял Рассолов Сулейман, 

2 место занял Лешуков Александр, 

3 место занял Эдемова Эльвиза. 

Поздравляем! 

 

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

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