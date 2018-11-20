18 ноября в станице Натухаевской прошел традиционный шахматный праздник в честь 80-летия Заслуженного учителя Кубани, Заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани Леонида Лукьяновича Зелёного.
Мероприятие из пяти турниров собрало 137 участников и более 100 зрителей из Новороссийска, Анапы, Темрюкского района. Юбиляра поздравили глава администрации ст.Натухаевской Сюсюка Т.Н., директор ДЮСШ «Каисса» Комерзан О.А., руководитель краевой Федерации шашек Усков А.В., Федерация шахмат города Новороссийска и конечно все шахматисты города!
В финале Кубка города сильнейшим стал
МФ Колесников Евгений,
2 место занял МФ Якименко Виктория,
3 место занял ММ Рябцев Константин.
В финале юношеских разрядов победу одержал Богдан Давид,
2 место и лучший результат среди девочек у Гуцуляк Алисы,
3 место занял Балтин Давид,
4 место и третье среди мальчиков занял Шведов Глеб. Поздравляем!
В турнире «Б» (спортивные разряды) победителем стал
гость из Темрюкского района Тюнин Владислав,
2 место занял ММ Власенко Алексей,
3 место занял Багдасарян Семен (Анапа).
Среди девушек: 1 место заняла Гусева София,
2 место заняла Тищенко Вероника,
3 место заняла Николенко Анастасия.
В турнире «В» (юношеские разряды)
1 место занял Гутов Кирилл,
2 место занял Закатей Леонид,
3 место занял Артомонов Алексей.
Среди девушек отличились
1 место заняла Стасий Эллина,
2 место заняла Бевзенко Анастасия,
3 место заняла Курочкина Ксения.
В турнире начинающих шахматистов отличились:
1 место занял Рассолов Сулейман,
2 место занял Лешуков Александр,
3 место занял Эдемова Эльвиза.
Поздравляем!
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края