В Краснодарском крае стартовал конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Конкурс проводится с целью организации целенаправленного досуга и повышения интеллектуального развития школьников, профилактики правонарушений, наркомании и безнадзорности среди несовершеннолетних.

Основные задачи Конкурса:

совершенствование условий для организации занятий шахматами;

проведение физкультурно-спортивных мероприятий для школьников,

в том числе выездных, на базе имеющихся спортивных сооружений

образовательных организаций;

развитие у школьников интеллекта, логики, творческого мышления

и других качеств, повышающих усвоение учебных дисциплин, а также

формирование культуры поведения;

увеличение числа школьников, регулярно занимающихся видом спорта «шахматы».

Положение о конкурсе

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края