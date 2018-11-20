В Краснодарском крае стартовал конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Конкурс проводится с целью организации целенаправленного досуга и повышения интеллектуального развития школьников, профилактики правонарушений, наркомании и безнадзорности среди несовершеннолетних.
Основные задачи Конкурса:
совершенствование условий для организации занятий шахматами;
проведение физкультурно-спортивных мероприятий для школьников,
в том числе выездных, на базе имеющихся спортивных сооружений
образовательных организаций;
развитие у школьников интеллекта, логики, творческого мышления
и других качеств, повышающих усвоение учебных дисциплин, а также
формирование культуры поведения;
увеличение числа школьников, регулярно занимающихся видом спорта «шахматы».
Положение о конкурсе
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края