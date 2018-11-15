В ст. Павловская по ул. Крупской 237 в Социальном культурном центре Павловского сельского поселения 18 ноября 2018г. состоится "Открытый Кубок главы муниципального образования Павловского района по быстрым шахматам".

Регистрация участников- 18.11.2018г. с 08.30 – до 9.30

Открытие турнира - 18.11.2018г. с 09.55 – до 10.00

Церемония закрытия соревнований 18.11.2018г.в 16.00

Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России №654 от 17.07.2017г. в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Генеральный спонсор турнира КФХ Богатырев С.В. Павловского района.

Информационный партнер соревнования – СМИ: «Шахматы в Краснодарском крае» www.chess-kk.ru, газета «Единство» Павловского района.

Телефон для справок:

8-918-1243058 Давиденко Василий Данилович

8-961-5123771 Натальный Борис Вячеславович

Положение о проведении соревнования:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края