В г. Сочи ООО«КСКК АКВАЛОО» Завершилось первенство ЮФО по шахматам.
В турнире приняло участие 322 человека из 8 регионов (до 11,13,15,17 и 19 лет).
Места распределились следующим образом:
Среди мальчиков до 11 лет:
1 место занял - Еримов Даниил (Ростовская область),
2 место занял - Гаспаров Серго (Краснодарский край),
3 место занял - Бойко Павел (Астраханская область).
Среди девочек до 11 лет :
1 место заняла - Каменская Марина (республика Крым),
2 место заняла - Кардашова Анастасия (Ростовская область),
3 место заняла - Евтеенко Юлия (Ростовская область).
Среди мальчиков до 13 лет
1 место занял - Хрипаченко Александр (Краснодарский край),
2 место занял - Ильченко Александр(Ростовская область)
3 место занял - Симонян Григорий (Ростовская область)
Среди девочек до 13 лет:
1 место заняла - Кирдяшкина Екатерина (Ростовская область),
2 место заняла - Валентин Юлия (Краснодарский край),
3 место заняла - Коровина Яна (Астраханская область).
Среди юношей до 15 лет:
1 место занял - Морозов Геннадий (Астраханская область),
2 место занял - Васильченко Вадим (Ростовская область),
3 место занял - Романов Максим (Волгоградская область).
Среди девушек до 15 лет:
1 место заняла - Шпакиевская Алина (Краснодарский край),
2 место заняла - Черепанова Эвита (Ростовская область),
3 место заняла - Точилкина Екатерина (Ростовская область).
Среди юношей до 17 лет:
1 место занял - Романов Кирилл (Волгоградская область),
2 место занял - Корень Владимира (Республика Крым),
3 место занял - Данильченко Дмитрий (Республика Крым),
Среди девушек до 17 лет:
1 место заняла - Бандурина София (Волгоградская область),
2 место заняла - Лазуренко Ксения (Республика Крым) ,
3 место заняла - Старостина Александра (Краснодарский край).
Среди юношей до 19 лет:
1 место занял - Мнацаканян Арсен (Краснодарский край),
2 место занял - Пермин Виктор (Астраханская область),
3 место занял - Литвинов Антон (Краснодарский край).
Среди девушек до 19 лет:
1 место заняла - Сердитых Олеся (Краснодарский край),
2 место заняла - Гельман Инна (Краснодарский край),
3 место заняла - Бадмаева Баина (Республика Калмыкия).
Итоговые таблицы первенства ЮФО России по шахматам 2018года
http://sf-chess.ru - на сайте юфо
Информацию предоставил Ширшиков Н.В.