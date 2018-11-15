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В г.Сочи ООО«КСКК АКВАЛОО» Завершилось первенство ЮФО по шахматам.

В г. Сочи ООО«КСКК АКВАЛОО» Завершилось первенство ЮФО по шахматам. 

В турнире приняло участие 322 человека из 8 регионов (до 11,13,15,17 и 19 лет).  

Места распределились следующим образом:

Среди мальчиков  до 11 лет:

1 место занял - Еримов Даниил (Ростовская область),

2 место  занял - Гаспаров Серго (Краснодарский край),

3 место занял - Бойко Павел (Астраханская область).

Среди девочек  до 11 лет :

1 место заняла - Каменская Марина (республика Крым),

2 место  заняла - Кардашова Анастасия (Ростовская область),

3 место заняла -  Евтеенко Юлия (Ростовская область).

Среди мальчиков  до 13 лет

1 место занял -  Хрипаченко Александр (Краснодарский край), 

2 место занял - Ильченко Александр(Ростовская область) 

3 место занял -  Симонян Григорий (Ростовская область)

Среди девочек  до 13 лет:

1 место заняла - Кирдяшкина Екатерина (Ростовская область),

2 место  заняла - Валентин Юлия (Краснодарский край),

3 место заняла -  Коровина Яна (Астраханская область).

Среди  юношей до 15 лет:

1 место занял -  Морозов Геннадий (Астраханская область),

2 место занял - Васильченко Вадим (Ростовская область),

3 место занял -  Романов Максим (Волгоградская область).

Среди девушек до 15 лет:

1 место заняла - Шпакиевская Алина (Краснодарский край),

2 место  заняла - Черепанова Эвита (Ростовская область),

3 место заняла -  Точилкина Екатерина (Ростовская область). 

Среди юношей до 17 лет:

1 место занял -  Романов Кирилл (Волгоградская область), 

2 место занял - Корень Владимира (Республика Крым),

3 место занял -  Данильченко Дмитрий (Республика Крым),

Среди девушек до 17 лет:

1 место заняла - Бандурина София (Волгоградская область),

2 место  заняла - Лазуренко Ксения  (Республика Крым) ,

3 место заняла -  Старостина Александра (Краснодарский край).

Среди юношей до 19 лет:

1 место занял -  Мнацаканян Арсен (Краснодарский край), 

2 место занял - Пермин Виктор (Астраханская область),

3 место занял -  Литвинов Антон (Краснодарский край).

Среди девушек до 19 лет:

1 место заняла - Сердитых Олеся (Краснодарский край),

2 место  заняла - Гельман Инна (Краснодарский край),

3 место заняла -  Бадмаева Баина (Республика Калмыкия).

Итоговые таблицы первенства ЮФО России по шахматам 2018года  

http://sf-chess.ru - на сайте юфо

Информацию предоставил Ширшиков Н.В.  

 

 

 

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