В г. Сочи ООО«КСКК АКВАЛОО» Завершилось первенство ЮФО по шахматам.

В турнире приняло участие 322 человека из 8 регионов (до 11,13,15,17 и 19 лет).

Места распределились следующим образом:

Среди мальчиков до 11 лет:

1 место занял - Еримов Даниил (Ростовская область),

2 место занял - Гаспаров Серго (Краснодарский край),

3 место занял - Бойко Павел (Астраханская область).

Среди девочек до 11 лет :

1 место заняла - Каменская Марина (республика Крым),

2 место заняла - Кардашова Анастасия (Ростовская область),

3 место заняла - Евтеенко Юлия (Ростовская область).

Среди мальчиков до 13 лет

1 место занял - Хрипаченко Александр (Краснодарский край),

2 место занял - Ильченко Александр(Ростовская область)

3 место занял - Симонян Григорий (Ростовская область)

Среди девочек до 13 лет:

1 место заняла - Кирдяшкина Екатерина (Ростовская область),

2 место заняла - Валентин Юлия (Краснодарский край),

3 место заняла - Коровина Яна (Астраханская область).

Среди юношей до 15 лет:

1 место занял - Морозов Геннадий (Астраханская область),

2 место занял - Васильченко Вадим (Ростовская область),

3 место занял - Романов Максим (Волгоградская область).

Среди девушек до 15 лет:

1 место заняла - Шпакиевская Алина (Краснодарский край),

2 место заняла - Черепанова Эвита (Ростовская область),

3 место заняла - Точилкина Екатерина (Ростовская область).

Среди юношей до 17 лет:

1 место занял - Романов Кирилл (Волгоградская область),

2 место занял - Корень Владимира (Республика Крым),

3 место занял - Данильченко Дмитрий (Республика Крым),

Среди девушек до 17 лет:

1 место заняла - Бандурина София (Волгоградская область),

2 место заняла - Лазуренко Ксения (Республика Крым) ,

3 место заняла - Старостина Александра (Краснодарский край).

Среди юношей до 19 лет:

1 место занял - Мнацаканян Арсен (Краснодарский край),

2 место занял - Пермин Виктор (Астраханская область),

3 место занял - Литвинов Антон (Краснодарский край).

Среди девушек до 19 лет:

1 место заняла - Сердитых Олеся (Краснодарский край),

2 место заняла - Гельман Инна (Краснодарский край),

3 место заняла - Бадмаева Баина (Республика Калмыкия).

Итоговые таблицы первенства ЮФО России по шахматам 2018года

http://sf-chess.ru - на сайте юфо

Информацию предоставил Ширшиков Н.В.