В ст. Тбилисская ул. Красная, 24 в РДК 10 ноября 2018г., состоялся турнир по шахматам посвященный дню народного единства.
В турнире принимали участие учащиеся 5 классов,9 классов и взрослые.
Места распределились следующим образом:
Младшая группа;
1 место занял - Тумасян Эдуард, СОШ №6, 5б класс - 4,0 из 7,0 очков;
2 место занял - Иванов Матвей, СОШ №2, 5а класс - 3 из 7 очков;
3 место заняла - Панова Виктория, СОШ №6, 5а класс 3 из 7 очков;
Старшеклассники:
1 место занял - Тумасян Оганес, СОШ №5, 9б класс,7 из 7 очков;
2 место занял - Роут Сергей, СОШ №3, 9 класс, 6 из 7 очков;
3 место занял - Гурин Станислав, СОШ №2 класс, 5 из 7 очков;
Взрослые;
1-место занял - Козырев Валентин Николаевич, 6 из 7 очков;
2-место занял - Бадалов Вагиф Вахизович, 6 из 7 очков;
3 место занял - Юрин Игорь Георгиевич, 5 из 7 очков;
Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич