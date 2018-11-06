В Староминском районе, 4 ноября 2018 года, МОО "Федерация шахмат Староминского района Краснодарского края, при поддержке Официального партнера соревнования СМИ Шахматы в Краснодарском крае, провела Шахматный Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню народного единства среди команд Северной зоны Краснодарского края!
В турнире участвовало 7 команд, по 5 человек в команде.
Первое место заняла команда Ейского района!
Второе место заняла команда Щербиновского района!
Третье место заняла команда Павловского района!
Все призёры получили Почетные грамоты и денежные призы! Участники остались очень довольны от проведённых соревнований!
По традиции сделали фото на добрую память!
Информацию предоставил Алексей Глушко