В станице Тбилисская по улице Красная , 24 РДК прошел турнир, посвященный памяти одного из сильнейших шахматистов Тбилисского района Гук Николая Андреевича, к 80 летию со дня рождения.

Спонсор турнира - Гук Сергей Николаевич,

На турнире присутствовало: 44 школьника, 25 взрослых, 12 болельщиков.

В турнире принимали участие шахматисты из Тбилисской , Усть-Лабинска, Кореновска, Выселок.

Гук Сергей Николаевич, Юрин Игорь Георгиевич, Жижов Сергей Иванович, 5 школа, руководитель шахматного кружка, Скобин Сергей Владимирович, 6 школа, руководитель шахматного кружка.

Призовые места среди школьников:

1 место Ласточкин Максим - 4,5 из 5, 6 школа, 1 класс:

2 место - Андреасян Тигран - 5 школа, 4в класс;

3 место - Кривицкая Алин - 6 школа, 5а класс;

Школьники старшая группа (7-11)

1 место - Гребенюков Ростислав -2 школа, 9а класс;

2 место - Тумасян Оганес -5 школа, 9б класс;

3 место - Роут Сергей -3 школа, 9 класс;

Призовые места среди взрослых:

1 место - Тищенко Константин, 6,0 из 7очков, г. Усть-Лабинск;

2 место- Маркичев Станислав, г. Кропоткин, 5,5 из 7 очков;

3 место - Емильянов Сергей, 5,0 из 7 очков.

На фоне Тбилисского РДК, После турнира.

Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич