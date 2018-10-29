В г.Туапсе 22.10.2018г. состоялся Блиц- турнир по шахматам «Дебют в Марио». Данный проект впервые состоялся в г.Туапсе.

Проект направлен не только на развитие и популяризация шахмат в г. Туапсе и Туапсинском районе, но и на пропаганду интеллектуального развития, как одной из форм здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – это не только физическое здоровье, но и интеллектуальное развитие.

Наши задачи:

Привлечение максимально возможного числа детей, подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в частности, шахматами

Знакомство и дружба между шахматистами. Общение.

«Шахматы — это не просто спорт – они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, просчитать на несколько «ходов» вперед». В.В.Путин

Турнир прошел в доброй, уютной обстановке

После турнира детей угостили наивкуснейшей пиццей. Все остались очень довольны.

И готовы участвовать снова и снова……

Участники турнира воспитанники:

Клуба шахмат «Дебют» (ДКН Грознефть)

Школа им.Ботвинника ( МБОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества г.Туапсе)

Награждение:

🏆 Костанян Леон- 7 очков ( школа им.Ботвинника)

🏆Вишникин Илья- 5,5 очков( клуб шахмат «Дебют»)

🏆Корниюк Александр- 5 очков( школа им.Ботвинника+ клуб шахмат «Дебют»)

Усастники:

Костанян Артур 4,5

Марченко Платон 4

БарсегянАмаяк 4

Абдурахманов Александр 4

Еремеев Иван 4

Урумян Грант 3,5

Щербина Игорь 3,5

Сандул Дмитрий 3,5

СмайловичМирсад 3

Иванов Максим 3

Нагапетян Валентин 2,5

Чамурьян Роберт 2

ДавтянСамвел 2

Панчев Арсен 1

Абаджев Роберт 1

Самое главное детки познакомились!!! Начало положено….

Продолжение следует……

Организаторы турнира :

Федерация Шахмат г.Туапсе и Туапсинского района и Пиццерия «Марио»

В г.Туапсе 22.10.2018г. состоялся Блиц- турнир по шахматам «Дебют в Марио»

Информацию предоставил Василий Грушев