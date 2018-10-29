В г.Туапсе 22.10.2018г. состоялся Блиц- турнир по шахматам «Дебют в Марио». Данный проект впервые состоялся в г.Туапсе.
Проект направлен не только на развитие и популяризация шахмат в г. Туапсе и Туапсинском районе, но и на пропаганду интеллектуального развития, как одной из форм здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни – это не только физическое здоровье, но и интеллектуальное развитие.
Наши задачи:
Привлечение максимально возможного числа детей, подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в частности, шахматами
Знакомство и дружба между шахматистами. Общение.
«Шахматы — это не просто спорт – они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, просчитать на несколько «ходов» вперед». В.В.Путин
Турнир прошел в доброй, уютной обстановке
После турнира детей угостили наивкуснейшей пиццей. Все остались очень довольны.
И готовы участвовать снова и снова……
Участники турнира воспитанники:
Клуба шахмат «Дебют» (ДКН Грознефть)
Школа им.Ботвинника ( МБОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества г.Туапсе)
Награждение:
🏆 Костанян Леон- 7 очков ( школа им.Ботвинника)
🏆Вишникин Илья- 5,5 очков( клуб шахмат «Дебют»)
🏆Корниюк Александр- 5 очков( школа им.Ботвинника+ клуб шахмат «Дебют»)
Усастники:
Костанян Артур 4,5
Марченко Платон 4
БарсегянАмаяк 4
Абдурахманов Александр 4
Еремеев Иван 4
Урумян Грант 3,5
Щербина Игорь 3,5
Сандул Дмитрий 3,5
СмайловичМирсад 3
Иванов Максим 3
Нагапетян Валентин 2,5
Чамурьян Роберт 2
ДавтянСамвел 2
Панчев Арсен 1
Абаджев Роберт 1
Самое главное детки познакомились!!! Начало положено….
Продолжение следует……
Организаторы турнира :
Федерация Шахмат г.Туапсе и Туапсинского района и Пиццерия «Марио»
В г.Туапсе 22.10.2018г. состоялся Блиц- турнир по шахматам «Дебют в Марио»
Информацию предоставил Василий Грушев