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Блиц-турнир по шахматам (п.Новомихайловский)

Блиц-турнир по шахматам (п.Новомихайловский)

7 октября 2018 года в п. Новомихайловский состоялся блиц-турнир по шахматам

Организовали турнир:

Директор турнира многократный чемпион г.Туапсе и Туапсинского района Тахмазян Альберт.

Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района в лице президента Грушева Василия

В турнире приняли участие 20 спортсменов Туапсинского района:  

🏁 Абрамян Армен 10 очков

🏁 Чаркрубян Тигран 8.5 очков

🏁Тахмазян Альберт 8.5 очков

🏁 Пищугин Алексей 8.5 очков

🏁 Корниюк Александр 7 очков

🏁Шпортов Юрий 7 очков

🏁 Шишкин Александр 6 очков

🏁Котолупова Ольга 5.5 очков

🏁Гайгальник Валентин 5.5 очков

🏁Загуменнов Владимир 5.5 очков

🏁 Очеретная Елена  5 очков

🏁 Сидоркин Алексей 5 очков

🏁ШалджиянАрсен  5 очков

🏁 Кудинов Анатолий  5 очков

🏁 Кудряшов Василий 5 очков

🏁ЧумаровЮрий  4.5 очка

🏁 Очеретная Лидия 3 очка

🏁Вишникин Илья 2.5 очка

🏁 Журавлев Василий 2 очка

🏁 Урумян Грант  1 очко

Регламент турнира:

Швейцарская система 11 туров. С контролем времени 5.0.

Награждение 👏👏👏

🏆1 место  Абрамян Армен 10 очков

🏆2 место Чаркрубян Тигран 8.5 очков

🏆3 место  Тахмазян Альберт 8.5 очков 

🏆4 место Пищугин Алексей 8.5 очков

🏆5 место Корниюк Александр 7 очков

Турнир прошёл в теплой, дружеской атмосфере!!!!

Благодарим за гостеприимство , внимание и вкусные угощения гостевой дом «Людмила»

Информацию предоставил Василий Грушев

 

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