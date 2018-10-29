Блиц-турнир по шахматам (п.Новомихайловский)
7 октября 2018 года в п. Новомихайловский состоялся блиц-турнир по шахматам
Организовали турнир:
Директор турнира многократный чемпион г.Туапсе и Туапсинского района Тахмазян Альберт.
Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района в лице президента Грушева Василия
В турнире приняли участие 20 спортсменов Туапсинского района:
🏁 Абрамян Армен 10 очков
🏁 Чаркрубян Тигран 8.5 очков
🏁Тахмазян Альберт 8.5 очков
🏁 Пищугин Алексей 8.5 очков
🏁 Корниюк Александр 7 очков
🏁Шпортов Юрий 7 очков
🏁 Шишкин Александр 6 очков
🏁Котолупова Ольга 5.5 очков
🏁Гайгальник Валентин 5.5 очков
🏁Загуменнов Владимир 5.5 очков
🏁 Очеретная Елена 5 очков
🏁 Сидоркин Алексей 5 очков
🏁ШалджиянАрсен 5 очков
🏁 Кудинов Анатолий 5 очков
🏁 Кудряшов Василий 5 очков
🏁ЧумаровЮрий 4.5 очка
🏁 Очеретная Лидия 3 очка
🏁Вишникин Илья 2.5 очка
🏁 Журавлев Василий 2 очка
🏁 Урумян Грант 1 очко
Регламент турнира:
Швейцарская система 11 туров. С контролем времени 5.0.
Награждение 👏👏👏
🏆1 место Абрамян Армен 10 очков
🏆2 место Чаркрубян Тигран 8.5 очков
🏆3 место Тахмазян Альберт 8.5 очков
🏆4 место Пищугин Алексей 8.5 очков
🏆5 место Корниюк Александр 7 очков
Турнир прошёл в теплой, дружеской атмосфере!!!!
Благодарим за гостеприимство , внимание и вкусные угощения гостевой дом «Людмила»
Информацию предоставил Василий Грушев