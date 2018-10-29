С 26 сентября по 30 сентября 2018 года

Проводился квалификационный турнир по шахматам среди мальчиков и девочек.

Главный судья турнира- Надырханов Сергей Суратович, международный гроссмейстер, судья первой категории.

Турнир проводился в с. Бжид, Голубая бухта.

В турнире принимали около 80 чел.

В, том числе и воспитанники школы им. Ботвиника

• Корниюк Александр

• Костанян Артур

Корниюк Александр занял:

•🏆1 -ое место среди юношей Туапсинского района

•🏆2 -ое место в квалификационном турнире по шахматам В категории (2004-2005)

•🏆2 -ое место в краевых соревнованиях «Шахматы+Футбол» среди юношей до 17 лет

Костанян Артур занял:

•🏆2 -ое место в квалификационном турнире по шахматам среди мальчиков Туапсинского района

•🏆1 -ое место в краевых соревнованиях «Шахматы+Футбол» среди мальчиков.

Информацию предоставил Василий Грушев