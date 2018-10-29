С 26 сентября по 30 сентября 2018 года
Проводился квалификационный турнир по шахматам среди мальчиков и девочек.
Главный судья турнира- Надырханов Сергей Суратович, международный гроссмейстер, судья первой категории.
Турнир проводился в с. Бжид, Голубая бухта.
В турнире принимали около 80 чел.
В, том числе и воспитанники школы им. Ботвиника
• Корниюк Александр
• Костанян Артур
Корниюк Александр занял:
•🏆1 -ое место среди юношей Туапсинского района
•🏆2 -ое место в квалификационном турнире по шахматам В категории (2004-2005)
•🏆2 -ое место в краевых соревнованиях «Шахматы+Футбол» среди юношей до 17 лет
Костанян Артур занял:
•🏆2 -ое место в квалификационном турнире по шахматам среди мальчиков Туапсинского района
•🏆1 -ое место в краевых соревнованиях «Шахматы+Футбол» среди мальчиков.
Информацию предоставил Василий Грушев