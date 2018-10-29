8 сентября 2018 года в ДКН города Туапсе, состоялась встреча с 14 Чемпионом Мира по Шахматам Владимиром Борисовичем Крамником. Этот день на долго останется в памяти юных и не только шахматистов города Туапсе и Туапсинского района.

Встреча была организованна благодаря Президенту Федерации Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Грушеву Василию Сергеевичу и Президента Федерации водного поло Краснодарского края Евгением Борисовичем Крамником.

На встрече были как самые юные шахматисты шахматного клуба «Дебют »,так и взрослое поколение шахматистов. Приехали на встречу и юные шахматисты пгт Новомихайловский. Организаторы ежегодных турниров в пансионате «Шепси» и просто любители шахмат.

Встречу предварял не большой видео отчет о последнее проделанной работе шахматного клуба «Дебют» и успехах совсем юных Туапсинских шахматистов и не только. После чего Владимир Борисович немного рассказал о своих успехах, огромной работе в различных проектах. Об огромном вкладе в работу и развитию шахмат образовательного центра «Сириус».

Было задано довольно много вопросов, ведь наши юные шахматисты стремятся только к победам. Каждый хочет побороться за звание Чемпиона Мира чего мы им и желаем! После пресс-конференции Владимир Борисович оставил свой автограф всем желающим на долгую память!!!

СПАСИБО ОГРОМНОЕ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ВЛАДИМИРУ БОРИСОВИЧУ КРАМНИКУ!!!!!

Информацию предоставил Василий Грушев