Уже не первый год пансионат «Шепси» проводит шахматные турниры ставшие уже ежегодными. И этот год не стал исключением. К тому же радует, что в этом году в пансионате организовали детский шахматный лагерь. В детском лагере дети обучаются шахматам с лучшими шахматными тренерами Кубани и весело проводят время.
Старт «Shepsi Chess classic»
Так же помимо детского шахматного лагеря в пансионате «Шепси » организовано несколько турниров.
• Первый «Shepsi Chess classic»
• Второй «Шахматный SARTUP-Шепси 2018»
«Shepsi Chess classic»— 19 августа дал старт первый турнир и шахматисты сыграли первые туры.
Хотелось бы отметить что в турнире приняли и молодые шахматисты шахматной школы «Дебют».
Кроме этого в турнире принял участие Корниюк Александр (Тренер Армен Аркадьевич Абрамян), который так же одержали победу в первом туре.
Победы Туапсинских шахматистов
Урумян Грант второе место в турнире «Shepsi Chess Classic»
Панчев Арсен третье место место в турнире «Shepsi Chess Classic»
Поздравляем!!!
Информацию предоставил Василий Грушев