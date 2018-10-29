Уже не первый год пансионат «Шепси» проводит шахматные турниры ставшие уже ежегодными. И этот год не стал исключением. К тому же радует, что в этом году в пансионате организовали детский шахматный лагерь. В детском лагере дети обучаются шахматам с лучшими шахматными тренерами Кубани и весело проводят время.

Старт «Shepsi Chess classic»

Так же помимо детского шахматного лагеря в пансионате «Шепси » организовано несколько турниров.

• Первый «Shepsi Chess classic»

• Второй «Шахматный SARTUP-Шепси 2018»

«Shepsi Chess classic»— 19 августа дал старт первый турнир и шахматисты сыграли первые туры.

Хотелось бы отметить что в турнире приняли и молодые шахматисты шахматной школы «Дебют».

Кроме этого в турнире принял участие Корниюк Александр (Тренер Армен Аркадьевич Абрамян), который так же одержали победу в первом туре.

Победы Туапсинских шахматистов

Урумян Грант второе место в турнире «Shepsi Chess Classic»

Панчев Арсен третье место место в турнире «Shepsi Chess Classic»

Поздравляем!!!

Информацию предоставил Василий Грушев