Федерация шахмат Староминского района, в лице Президента федерации, Глушко Алексея, получившего диплом, дающий право профессионально заниматься с детьми, с квалификацией: тренер-преподаватель вида спорта (Шахматы),

при поддержке Федерации шахмат Краснодарского края, проводит занятия с детьми, по игре в шахматы!

Дети с большим удовольствием посещают эти занятия, при этом развивая своё логическое мышление, тренируют память, воспитывая в себе усидчивость, тренируют в себе такое чувство как брать на себя ответственность за каждый сделанный ход в партии и в жизни!

Информацию предоставил Глушко Алексей