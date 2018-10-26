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В ВДЦ "Смена" прошел День открытых дверей для детских и молодежных общественных организаций.

Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" в рамках взаимного сотрудничества посетила Всероссийский детский центр "Смена".

25 октября в ВДЦ "Смена" прошел День открытых дверей для детских и молодежных общественных организаций. 

Цель мероприятия — улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и молодежных общественных объединений с образовательными организациями, а также расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания, основываясь на положениях Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года. Его участниками стали более 20 молодежных и детских общественных организаций Федерального и краевого значения. На интерактивных площадках сменовцы смогли получить информацию о деятельности молодежных общественных объединений. Анна Якименко и Евгений Бондаренко  рассказали мальчишкам и девчонкам о проектах организации, правилах игры в шахматы, их привлекательности и пользе. 

В рамках круглого стола «ВДЦ «Смена» как площадка развития молодежных инициатив» участники обменялись опытом, рассказали об эффективных формах и практиках деятельности молодежных общественных организаций. Участники форума отметили социальную активность граждан как важный фактор развития общества. На круглом столе решили, что дважды в год в ВДЦ "Смена" будет проходить День открытых дверей: 29 октября — в День рождения комсомола и 19 мая — в День рождения пионерии. Основная цель мероприятия — объединение и интеграция интересов и ресурсов общественных объединений через решения в сфере воспитания детей и молодежи.

 

Одним из пунктов резолюции стало постановление о создании Общероссийского общественного детско-юношеского движения «ПОСТ № 1».

Вице-президент Федерации шахмат Краснодарского края Евгений Бондаренко подвел итоги масштабного мероприятия в "Смене":

"День открытых дверей подарил всем участникам возможность поделиться опытом и рассказать сменовцам о своей работе. Сотрудничество с ВДЦ "Смена" создает условия для развития детей, молодежи, общества".

 Повестка круглого стола

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Информацию предоставил Бондаренко Е.М.

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