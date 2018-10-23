20 октября 80-летний юбилей отметил известный шахматный ветеран и тренер из Белореченска Виктор Жуков.В честь юбиляра в г.Белореченске прошёл турнир по быстрым шахматам.
Итоговая таблица:
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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20 октября 80-летний юбилей отметил известный шахматный ветеран и тренер из Белореченска Виктор Жуков.В честь юбиляра в г.Белореченске прошёл турнир по быстрым шахматам.
Итоговая таблица:
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края