Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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В Краснодаре прошел краевой чемпионат по быстрым шахматам

Организаторами турнира выступили министерство спорта и физической культуры края, Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта и Федерация шахмат Краснодарского края. Соревнования проводятся на базе муниципальной спортивной школы № 7. 

Вслед за быстрыми шахматами стартует чемпионат края по классическим шахматам. А завершится «шахматный пир» блицем. Чемпионат краснодарского края продлится до 27 октября. 

В последние годы региональные шахматные баталии проходили в поселке Бжид Туапсинского района, и тот факт, что они возвращаются в Краснодар, говорит об их возросшем уровне и значимости. 

– К состязаниям допущены победители и призеры чемпионата края по шахматам 2017 года, чемпионатов городов и районов 2018 года, первенств края этого года в возрасте от 9 до 19 лет, а также мужчины, имеющие первый спортивный разряд, и женщины с третьим спортивным разрядом. Участники выступят в составе сборных команд муниципальных образований. Будут разыграны комплекты медалей в шахматах, быстрых шахматах и блице, – рассказал первый заместитель президента федерации шахмат Краснодарского края Георгий Купальян. 

К гостям и участникам турнира обратился один из аксакалов кубанской шахматной школы, воспитавший международного гроссмейстера Павла Трегубова, Александр Сапфиров. 

 

– Уважаемые участники турнира, я вас всех поздравляю с открытием в городе Краснодаре после долгого перерыва чемпионата Кубани по шахматам среди мужчин и женщин. Краснодар опять становится шахматной столицей края, – сказал Александр Сапфиров. А далее корифей кубанских шахмат напомнил примеры из недавней истории. 

– В 1996 и 1997 годах мы проводили в Краснодаре Кубки России. В 1996 году именно здесь, в этом зале Кубок России, а тогда у него было и еще одно название – мемориал памяти Георгия Ираклиевича Саркисова – выиграл мой ученик Павел Трегубов, который стал затем чемпионом Европы. 

В 2002 году здесь, в шахматном клубе, мы провели Высшую лигу чемпионата России, приезжали 50 гроссмейстеров. Первый приз – десятая модель «Жигулей», которую генеральный директор «Автоваза» Владимир Каданников специально прислал из Тольятти для награждения чемпиона страны. И на этих «Жигулях» уехал ставший победителем Александр Ластин из Железноводска. Прекрасно помню, как мы проводили шахматные Спартакиады Кубани. И знаете где они проводились? В гостинице «Интурист». Там участники жили, там и играли. 

А Георгий Купальян напомнил, как в 1980 году тогдашний чемпион мира Анатолий Карпов, посетивший Кубань, подошел в этом зале к стенду с фотографиями чемпионов мира и размашисто расписался зеленым фломастером. 

– Надо бы снова пригласить Карпова расписаться, – пошутил Купальян. – А заодно и восстановим стенд с чемпионами края, который здесь висел много лет. Мы должны помнить и знать богатую историю кубанских шахмат. 

Главный судья соревнований Владимир Пешлин напомнил регламент турнира по быстрым шахматам. Фактически в рамках чемпионата края состоялись мужской и женский турниры, оба по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени:10+5, то есть десять минут до конца партии, плюс пять секунд добавляется за каждый сделанный игроком ход. 

Особо главный судья напомнил о запрете использовать электронные и мобильные устройства, во избежание так называемого «читинга» – мошенничества. Это когда шахматисты во время партий получают подсказки, например, обращаясь за помощью в интернет. С развитием электронных технологий эта проблема стала основной для FIDE. Ее можно сравнить с допингом в легкой атлетике. Именно поэтому в шахматных федерациях на всех уровнях уделяется особое внимание «античитинговым» мерам. 

И игра началась. Тишину зала то и дело нарушало щелканье клавиш шахматных часов. Уже к пяти вечера определились победители. Шахматы-то быстрые. У мужчин чемпионом края по быстрым шахматам стал Максим Луговской. У женщин – Марина Бараева. 

Как отметил президент краевой федерации Владимир Сметана, с каждым годом уровень игроков чемпионата растет. 

– Конкуренция за призовые места в шахматных дисциплинах в краевом первенстве очень высокая. Шахматы на Кубани любят и умеют играть в них хорошо. Наши спортсмены доставляют массу хлопот своим соперникам на всероссийских соревнованиях. Кто в этом году будет представлять Краснодарский край, и покажет региональный турнир, – рассказал Владимир Сметана. 

– Кубанские спортсмены всегда были достаточно сильными игроками, и у нас хорошие шахматные традиции, – говорит заместитель начальника отдела развития видов спорта, аккредитации и спортивной классификации краевого минспорта Максим Веретельник. – Достаточно сказать, что среди 16 чемпионов мира и наш земляк – туапсинец Владимир Крамник. Кубань в 2014 году проводила матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Виши Анандом. А на следующий год, в 2015-м, у нас проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин. Все это, конечно, дает огромный толчок для развития шахмат в крае. Сегодня в 33 отделениях спортивных школ по виду спорта «шахматы» в 23 муниципальных образованиях работают 122 тренера. 

 

Напомним также, что с прошлого года на Кубани реализуется проект «Шахматы в школе». По инициативе Минобрнауки России для учащихся проводятся обязательные занятия по шахматам. 

– В минувшем учебном году в проекте участвовало 270 школ региона, уроками было охвачено 26 тысяч детей. В новом учебном году запланировано дополнительно вовлечь в проект 548 школ. Еще порядка ста школ проводят занятия по шахматам вне проекта, – рассказал директор Центра развития физической культуры и спорта системы образования Константин Горшков. 

Кроме того, с 2016 года на Кубани проходит конкурс «Шахматы в школах», организатором которой выступает Российская шахматная федерация. В конкурсе 2017 – 2018 годов приняли участие 289 учебных заведений, что почти в два раза больше, чем в предыдущем. Лучшей школой по преподаванию шахмат стала школа № 26 из станицы Натухаевской города Новороссийска, второе место заняла школа № 25 хутора Семигорского Новороссийска, третье – геленджикская школа № 4. Учитывались в том числе успехи воспитанников на соревнованиях. 

Итоги чемпионата Краснодарского края 2018 года по быстрым шахматам

Мужчины 

1-е место – Максим Луговской 

2-е место – Александр Бородкин 

3-е место – Арсен Мнацаканян 

Женщины 

1-е место – Марина Бараева 

2-е место – Инна Гельман 

3-е место – Светлана Вишнякова 

https://kubnews.ru/sport/2018/10/17/v-krasnodare-proshel-kraevoy-chempionat-po-bystrym-shakhmatam/

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