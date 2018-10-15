27 октября Академия шахмат «Каисса» совместно с торговым центром МЕГА Адыгея-Кубань проведут масштабный детский шахматный турнир!
На открытой площадке торгового центра встретятся ребята со всего края, чтобы сразиться за главный кубок!
«Кубок МЕГИ» — это:
▪️150 участников;
▫️75 игральных столов;
▪️национальный обсчёт рейтинга;
▫️4 главных приза в разных категориях и море подарков для участников!
Болельщикам тоже не дадут скучать. Для них и всех посетителей МЕГИ:
▪️прямая трансляция на экране киннекта;
▫️большие напольные шахматы;
▪️мастер-классы и зоны активности от Академии «Каисса»;
▫️призы и подарки для активных гостей центра.
Как принять участие?
Легко! Бесплатно пройти регистрацию на сайте Академии «Каисса» в разделе «Мероприятия» или прийти 27 октября к 10:00 утра в ТЦ МЕГА и зарегистрироваться на месте.
❗️Количество участников ограничено.
Начало турнира в 11:00.
Возраст — до 17 лет.
С волнением ждём встречи, друзья, на самом масштабном шахматном турнире осени!
Информацию предоставила Аня Кирюхина Академия"Каисса"