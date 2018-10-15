27 октября Академия шахмат «Каисса» совместно с торговым центром МЕГА Адыгея-Кубань проведут масштабный детский шахматный турнир!

На открытой площадке торгового центра встретятся ребята со всего края, чтобы сразиться за главный кубок!

«Кубок МЕГИ» — это:

▪️150 участников;

▫️75 игральных столов;

▪️национальный обсчёт рейтинга;

▫️4 главных приза в разных категориях и море подарков для участников!

Болельщикам тоже не дадут скучать. Для них и всех посетителей МЕГИ:

▪️прямая трансляция на экране киннекта;

▫️большие напольные шахматы;

▪️мастер-классы и зоны активности от Академии «Каисса»;

▫️призы и подарки для активных гостей центра.

Как принять участие?

Легко! Бесплатно пройти регистрацию на сайте Академии «Каисса» в разделе «Мероприятия» или прийти 27 октября к 10:00 утра в ТЦ МЕГА и зарегистрироваться на месте.

❗️Количество участников ограничено.

Начало турнира в 11:00.

Возраст — до 17 лет.

С волнением ждём встречи, друзья, на самом масштабном шахматном турнире осени!

Информацию предоставила Аня Кирюхина Академия"Каисса"