13 октября в честь 224 годовщины ст. Кущевской, прошел шахматный турнир среди детей младшей и старшей группы.
В старшей группе призёры:
1 место занял Балудин Дмитрий ,
2 место занял Растворов Роман,
3 место поделили Дюка Алексей и Каграманян Микаел.
В младшей группе:
1 место занял Геворгян Карен,
2 место занял Савицкий Юрий,
3 место занял Тимофеев Тимофей.
Среди девочек:
1 место заняла Хистева София,
2 место заняла Слюсарева Татьяна,
3 место заняла Мамаева Ангелина.
В турнире принял участие Геворгян Ваган делающий первые шаги в шахматах.
Информацию предоставил Хистев В.М.