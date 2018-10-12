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Крамник Владимир Борисович,
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В Краснодаре состоится краевой чемпионат по шахматам

В Краснодаре состоится краевой чемпионат по шахматам

Турнир будет проводиться с 15 по 28 октября на базе спортивной школы №7. 

В последние годы региональные шахматные соревнования проходили в поселке Бжид Туапсинского района, и тот факт, что они возвращаются в Краснодар, говорит об их возросшем уровне и значимости.

К состязаниям будут допущены победители и призеры чемпионата края по шахматам 2017 года, чемпионатов городов и районов 2018 года, первенств края этого года в возрасте от 9 до 19 лет, а также мужчины, имеющие первый спортивный разряд, и женщины с третьим спортивным разрядом. Участники выступят в составе сборных команд муниципальных образований. Будут разыграны комплекты медалей в шахматах, быстрых шахматах и блице.

Организаторами турнира выступают министерство спорта и физической культуры края, «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» и Федерация шахмат Краснодарского края.

Как отметил президент федерации Владимир Сметана, с каждым годом уровень игроков чемпионата растет.

– Конкуренция за призовые места в шахматных дисциплинах в краевом первенстве очень высокая. Шахматы на Кубани любят, и умеют играть в них хорошо. Наши спортсмены доставляют массу хлопот своим соперникам на всероссийских соревнованиях. Кто в этом году будет представлять Краснодарский край и покажет региональный турнир, – рассказал Владимир Сметана.

Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева поддержала решение провести турнир по шахматам именно в спортивной школе №7.

– Сегодня это самая материально обеспеченная школа, мы периодически проводим там «Белую ладью». Учитывая, что проект «Шахматы в школе» сегодня набирает обороты, важно, что дети смогут посмотреть игру профессионалов, – сказала она.

Напомним, проект «Шахматы в школе» реализуется на Кубани с прошлого года. По инициативе минобрнауки России для учащихся проводятся обязательные занятия по шахматам. В минувшем учебном году в проекте участвовало 270 школ региона, уроками было охвачено 26 тысяч детей. В новом учебном году запланировано дополнительно вовлечь в проект 548 школ. Еще порядка ста школ проводят занятия по шахматам вне проекта.

Кроме того, с 2016 года на Кубани проходит конкурс «Шахматы в школах», организатором которой выступает Российская шахматная федерация. В конкурсе 2017-2018 годов приняли участие 289 учебных заведений, что почти в два раза больше, чем в предыдущем. Лучшей школой по преподаванию шахмат стала школа № 26 из станицы Натухаевской города Новороссийска, второе место заняла школа № 25 хутора Семигорский Новороссийска, третье – геленджикская школа № 4. Члены конкурсной комиссии учитывали, в том числе успехи воспитанников на соревнованиях.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/445991/

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