Чемпионат Краснодарского края по шахматам

Спортивные соревнования по шахматам проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год.

Место проведения: г. Краснодар, МБОУ ДО ДЮСШ № 7, ул. Постовая,59,

Сроки проведения: с 15 октября (день приезда) по 28 октября (день отъезда) 2018 года.

Организация и проведение соревнований возлагается на «ГБУ КК «РЦСП по ИВС» и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.

Спортивная дисциплина быстрые шахматы 0880032811Я

Возрастная группа мужчины, женщины

15 октября 2018 года – приезд участников до 16.00;

16 октября 2018 года – закрытие соревнований в 17.00;

Спортивная дисциплина шахматы 0880012811 Я

Возрастная группа мужчины, женщины

16 октября 2018 года – приезд участников до 16.00;

25 октября 2018 года – закрытие соревнований в 15.00;

Спортивная дисциплина блиц 0880022811Я

Возрастная группа Мужчины, женщины

Спортивная дисциплина блиц 0880022811Я

26 октября 2018 года – приезд участников до 16.00

27 октября 2018 года – закрытие соревнований в 13.00;

28 октября 2018 года – отъезд участников

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет соревнований до 1 октября 2018 года Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8-918-497-64-04, e-mail: chesskrd@gmail.com Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.

Положение о краевых соревнованиях по шахматам

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края