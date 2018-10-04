Аркадий Дворкович - новый президент ФИДЕ

Проходящая в этом году Всемирная шахматная Олимпиада в грузинском Батуми – мероприятие не только спортивное, но и политическое. Каждая вторая Олимпиада приобретает политический характер в связи с выборами президента Международной шахматной федерации, которые проводятся раз в 4 года.

3 октября 2018 года на конгрессе ФИДЕ на пост главы федерации был избран Аркадий Дворкович. На должность помимо Дворковича претендовали Найджел Шорт, известный английский гроссмейстер, бывший претендентом на мировое первенство, и Георгиос Макропулос. Последний исполнял обязанности президента ФИДЕ вместо россиянина Кирсана Илюмжинова, который руководил организацией с 1995 года. В 2015 году Илюмжинов был внесен Минфином США в список санкционных лиц, что сказалось на деятельности федерации. Так, например, швейцарский финансовых холдинг UBS, который ФИДЕ использовала для проведения расчетных операций, вдруг закрыл все ее счета. Илюмжинов был отстранен от деятельности комиссией по этике, все полномочия были переданы вице-президенту греку Георгиосу Макропулосу.

Кирсан Илюмжинов переизбирался на пост президента ФИДЕ 6 раз (в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). Изначально россиянин планировал выдвинуть свою кандидатуру и на текущих выборах, но изменил решение после заявления об участии в выборах соотечественника и выразил тому поддержку. С уходом Илюмжинова завершилась целая эпоха.

Перед непосредственным голосованием Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры и отдал голос в пользу Дворковича. Всего россиянина поддержало 103 голоса против 78-ми, отданных Макропулосу, один бюллетень был признан недействительным. Аркадий Дворкович – широко известный российский политик, он занимал и продолжает занимать различные должности в самых разных областях государственной деятельности и будет их совмещать с обязанностями главы ФИДЕ.

http://chess-boom.online/arkadiy-dvorkovich-novyiy-prezident-fide/