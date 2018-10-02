01 октября 2018 года состоялся очередной Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
Были обсуждены и приняты решения по вопросам:
1. Прием и исключение членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»;
2. Изменения муниципальных образований «Шахматных зон Краснодарского края»;
3. Утверждение состава Комиссии по этике при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»;
4. Утверждение Комиссии по наградам при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», руководителя Комиссии, состава Комиссии и положения о Комиссии.
Протокол №14 Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».