01 октября 2018 года состоялся очередной Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Были обсуждены и приняты решения по вопросам:

1. Прием и исключение членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»;

2. Изменения муниципальных образований «Шахматных зон Краснодарского края»;

3. Утверждение состава Комиссии по этике при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»;

4. Утверждение Комиссии по наградам при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», руководителя Комиссии, состава Комиссии и положения о Комиссии.

Протокол №14 Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».