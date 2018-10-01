В городе Армавире прошёл Кубок главы города Армавира по быстрым шахматам.

В турнире приняли участие шахматисты из Краснодарского и Ставропольского края.

Первое место занял Заур Текеев Мастер ФИДЕ из Ставрополя

Второе место занял Максим Луговской гроссмейстер из Краснодара

Третье место занял Левон Даниелян КМС из Армавира

Лучший результат среди женщин показала Токмакова Ульяна из Ставрополя

Лучшим среди ветеранов стал Владимир Давыдов из Армавира

Лучшим среди юношей 2004 года рождения и моложе стал Пшмахов Осман из Армавира

Лучая среди девушек 2004 года рождения и моложе стала Гуцуляк Алиса из Новороссийска.

Информацию предоставил Николай Ширшиков